Ümit Özat, Fırat Aydınus’u kutladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Türk Telekom Arena'da son dakika golüyle 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, “Bazen futbolda şans yanınızda olacak. İlk yarı onlar iyi oynadı. İkinci yarı biz iyi oynadık. Maçın hakemini kutluyorum. Öyle iki tane penaltı çalmak, her baba yiğidin harcı değil… Son dakikada frikik oldu ve kapattığımız köşeden gol yedik. Futbolda bunlar var. Son dakika golüyle kaybetmek antrenör şanssızlığı. Oyuncularımı ikinci yarıda göstermiş oldukları performanstan dolayı kutluyorum” dedi.