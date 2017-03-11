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GENÇLERBİRLİĞİ
11 Mart 2017 19:01
GALATASARAY
3 - 2
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
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Ümit Özat, Fırat Aydınus’u kutladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Türk Telekom Arena'da son dakika golüyle 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
21:3111 Mart 2017
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Ümit Özat, Fırat Aydınus’u kutladı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, “Bazen futbolda şans yanınızda olacak. İlk yarı onlar iyi oynadı. İkinci yarı biz iyi oynadık. Maçın hakemini kutluyorum. Öyle iki tane penaltı çalmak, her baba yiğidin harcı değil… Son dakikada frikik oldu ve kapattığımız köşeden gol yedik. Futbolda bunlar var. Son dakika golüyle kaybetmek antrenör şanssızlığı. Oyuncularımı ikinci yarıda göstermiş oldukları performanstan dolayı kutluyorum” dedi.

 

Etiketler
fırat aydınus galatasaray Genç.lerbirliği spor toto süper lig ümit özat
Son güncelleme: 22:45 | 11.03.2017
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