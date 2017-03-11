Yağmur Sarıoğlu’dan ince mesaj

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla dikkat çekti.

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarığoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. “İyi gün taraftarının itibar etmediği bir deplasman maçında” yer aldığını ifade eden Sarıoğlu, 13 yıl evvel gittiği bir deplasman maçının fotoğrafını paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

Bundan tam 13 yıl evvel ligi 3. sırada bitirdiğimiz sezondan iyi gün taraftarının pek de itibar etmediği bir deplasman maçı. Koşmuşuz stada, efendiler gibi izlemişiz maçı, Galatasaray’ımızı alkışlamış çıkmışız, sonuç ne olursa olsun. Gururlanmışız hep. Çünkü gönül vermiş, sevmişiz.

Sabri Sarıoğlu, teknik direktör Igor Tudor’un gelmesiyle birlikte yedek kulübesine mahkum oldu.