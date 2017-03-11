Yakındoğu Üniversitesi kupa şampiyonluğunu kutladı

Geçtiğimiz hafta oynanan PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı sporcuları, teknik kadrosu, idari kadrosu ve yönetimi hep birlikte dün gece Goya'da bu başarıyı kutladılar.

Dün oynanan Eurocup Çeyrek Final ikinci müsabakasında da rakibini yenerek yarı finale yükselme başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi müsabakanın ardından gittiği, kulüp yöneticilerinden Çağın Keskin ve Osman Baydar’ın sahibi olduğu Goya’da geç saatlere kadar eğlenerek çok yoğun geçen son iki haftanın yorgunluğunu attılar.

Geceye katılan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, “Çok genç bir kulüp olan Yakın Doğu Üniversitesi olarak PTT Kadınlar Türkiye Kupasını kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Dün akşam da Fransa’nın ESBVA-LM takımını eleyerek Eurocup’ta yarı finale kalmayı başardık. Dört Türk takımı Avrupa’da bir ilki gerçekleştirerek daha önce hiç bir ülke takımlarının yapamadığını yaptı. Dört Türk takımı yarı finalde. Yani Kupa Türkiye’de kalacak. Bu kupayı ve lider durumda bulunduğumuz Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu’nu kazanmak bundan sonraki hedeflerimiz” dedi.

Takım kaptanı Bahar Çağlar da, “Öncelikle bu güzel gecede, bu güzel mekanda bizleri ağırlayan çok sevdiğimiz yöneticilerimiz Çağın Bey’e ve Osman Bey’e teşekkür ediyoruz. Bu gece yoğun maç trafiğimiz içinde güzel bir mola oldu. Türkiye Kupası’na gitmeden önce Yakın Doğu Üniversitesi olarak kupayı kazanarak Kıbrıs halkına hediye etmek istediğimizi söylemiştim. Bunu başardığımız için son derece mutluyum.PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazandıktan sonra mücadelemiz iki kulvarda daha sürüyor. Her iki kupayı da kazanmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.