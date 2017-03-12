Bayram Bektaş: Galibiyeti hak ettik

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Bandırmaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Elazığspor, deplasmanda Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Ben iki takımı da kutluyorum. Bu hava şartlarında daha çok mücadeleye dayalı bir futbol oynamamız gerekiyordu. İki ayrı bölüm de bir maç izledik bugün. Birinci yarı ve ikinci yarı. Birinci yarı futbol adına belki çok fazla istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu da hava şartlarının bu şekilde olmasından dolayıdır.

Rüzgara karşı da oynayınca tabi istediğimiz ve rakibe empoze etmek istediğimiz futbolu gerçekleştiremedik. Ancak 45 dakika boyunca biz göstermemiz gereken mücadeleyi her türlü gösterdik ve ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıya gelince çok farklı bir Elazığspor ve rüzgar anlayışı vardı. Tabi rüzgarı da arkamıza alınca aşırı bir rüzgar vardı, istediğimiz oyunu sahaya daha fazla yansıttık. Pas trafiğini, kanat organizasyonlarını daha iyi yansıttık. Kalemizde bir gol görüp geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik. Gerçekten kaliteli bir takımız ve kaliteli bir ekibiz. Hep birlikte bu şekilde mücadele ettiğimizde geçen haftaki galibiyetin önemi bu hafta daha çok ön plana çıktı. Alt sıralardan bir an önce çıkmak istiyorduk çünkü 7-8 tane takım düşme hattında.

Baktığınızda bir galibiyet ve alacağımız üç puan bizi iki üç sıra birden üste taşıyacaktı. Bunu başardık, galibiyeti hak ettiğimiz düşünüyorum. Pozisyon zenginliği de bizdeydi. Tabi artık bunu kutlamak hakları. Tabi biz önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın da galibiyeti ile hedeflediğimiz galibiyet serisine ulaşmak istiyoruz. Ben iki takım oyuncularını da tekrar kutluyorum. Bu hava şartlarında çok güzel bir mücadele oldu. Bandırmaspor’a da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.