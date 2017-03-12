Abdullah Avcı: Kazanma alışkanlığımızı yeniden kazandık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hak ettikleri galibiyeti aldıklarını belirtirken kazanma alışkanlıklarını da yeniden kazandıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0 galip geldikleri Atiker Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı, “Saha planı ve organizasyonu iyi olan bir takımla özellikle Aykut hoca ile çıkış yakalayan bir takımla ligin takım boyu en kısa, duran toplarda organizasyonu olan bir takımla karşılaştık. Kalemize şut attırmadık. Direkt oyun oynayan bir takımdık. Burada özellikle kimler kafaya çıkacak, savunmacıları çıkarmadan dönen topları daha doğru almak bizim için önemliydi. Onları doğru yaptık. Topun oyunda kalma isteğinden kaynaklı bir durum. İkinci yarıda şut attırmadık. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Yarışımız devam ediyor. İyi bir galibiyet aldık deplasmanda. Son üç haftadır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığımızı da yeniden kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık” dedi.