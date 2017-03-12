Adana Demirspor 1-1 Manisaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor sahasında Manisaspor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de play off hattını yakalamak isteyen Adana Demirspor ile düşmeme mücadelesi veren Manisaspor, 24. haftada maçında karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Manisaspor, 49. dakikada Savaş Yılmaz'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor, beraberliği 71. dakikada Sercan Kaya ile yakaladı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor ile Manisaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30’a, Manisaspor ise 24’e çıkardı.

Adana Demirspor 1-1 Manisaspor

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Mehmet Kısal (xx), Engin Erdem (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (xx), Raspopovic (x)(Dk.35 Serkan), Onur (xx), Oğuzhan (x), Tiago (xx), Mehmet (xx), Berkay (x)(Dk.55 Sercan), George (xx), Waldison (x)(Dk.66 Berat), Pote (xx)

MANİSASPOR: İsmail (xx)- Fahri (x)(Dk.30 Berk), Dimov (xx), Erman (xx), Ufuk (xx), Gökhan (x)(Dk.80 Perovic), Savaş (xxx), İsmail (xx), Metin (xx), Umut (xx)(Dk.90 Ümit), Bahattin (xx)

GOLLER: Dk.48 Savaş (Manisaspor), Dk.71 Sercan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Umut, İsmail, Erman (Manisaspor), Berkay, Tiago (Adana Demirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Pote’nin ceza sahasından plasesinde topu kaleci İsmail tuttu.

11. dakikada Pote’nin çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

13. dakikada Tiago’nun yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest atışta kaleye giden topu kaleci İsmail üstten kornere çeldi.

17. dakikada Bahattin topla ceza alanına girdiği anda vuruşunu kullandı, meşin yuvarlak kaleci Emrullah’ta kaldı.

48. dakikada sol tarafdan ceza sahasına giren Savaş iki Demirsporlu futbolcuyu da geçerek topu ayağının dışıyla kaleci Emrullah’ın üzerinden ağlara gönderdi: 0-1.

55. dakikada Gökhan ceza sahasının sol tarafından şutunu çekti meşin yuvarlak sol üstten auta çıktı.

60. dakikada Sercan’ın ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci İsmail’de kaldı.

71. dakikada Sercan ceza çizgisi üzerinden sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu:1-1. Golden sonra Sercan kaleci İsmailin yanına giderek ona sarıldı.

72. dakikada Adana Demirsporlu Onur kaleye giden topu kornere gönderdi.

77. dakikada Tiago’nun kullandığı serbest atışta kaleci İsmail tehlikeyi kornerle önledi. Karşılaşma 1-1 tamamlandı.