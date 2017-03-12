Adil Gevrek’in galibiyet sevinci

Şanlıurfaspor’u 2-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, “Her şeye rağmen kazanmamız gereken maçı kazanarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek zirve yarışında rahat bir nefes alan Evkur Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kazanmaları gerekn bir maçı kazandıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gevrek, ligde haftalar ilerledikçe maç trafiğinin daha da zorlaştığını kaydederek, “Haftalar geçtikçe maç trafiği daha da zorlaşıyor. Bu zorlu maç trafiğinden kazanarak çıkmak çok güzel diye düşünüyorum. Tabi bu ağır psikolojiyle mücadele etmek zor hak verirsiniz. Takım olarak bu hafta da Şanlıurfaspor karşısında zor bir 90 dakika çıkardık. Zaten ligin boyu kısaldıkça maçların daha zor geçeceğini biliyoruz. İşte bu zorlu maçlardan birine daha imza attık. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na gelerek bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu maçta da inanılmaz bir destekle takımlarını desteklediler. Maçı kazandık ama son andaki pozisyondaki kart ağır bir karardı. Her şeye rağmen kazanmamız gereken maçı kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Kazanmak güzel, bu güzelliğin sevincini yaşıyoruz ve yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz” diye konuştu.