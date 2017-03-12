Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
2 - 2
KAYSERİSPOR
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk emek ister, öyle kolay değil

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanan Kayserispor maçından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
22:0012 Mart 2017
0
Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk emek ister, öyle kolay değil

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, 2-2 berabere biten Kayserispor maçı sonrası basın mensuplarına konuştu. Sarı-kırmızılı takımı ve Sergen Yalçın’ı tebrik eden Çebi şunları söyledi;

Kayserispor çok iyi futbol oynadı. Bizim için önemli bir maçtı, zor olacağını bekliyorduk. Üç sonucun da olacağı bir maç seyrettik. Şampiyonluk emek ister, öyle kolay değil. Daha çok işimiz var, çok çalışmalıyız. İstekli ve arzulu olmalıyız. Aboubakar’ın performansında bir çıkış var ancak takım oyunu olmadan yeterli olmuyor. Aboubakar bugün iyiydi ama futbol takım oyunudur. Bir kişiyle bu işler olmaz.

Öte yandan Beşiktaş’ın sezon başı Premier Lig ekiplerinden West Ham’a kiraladığı ancak sakatlığı sebebi ile forma giyemeyen Gökhan Töre de karşılaşmayı Vodafone Arena’da izledi. Gökhan maç çıkışında soruları yanıtsız bıraktı.

Etiketler
Ahmet Nur Çebi beşiktaş spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER