Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk emek ister, öyle kolay değil

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanan Kayserispor maçından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, 2-2 berabere biten Kayserispor maçı sonrası basın mensuplarına konuştu. Sarı-kırmızılı takımı ve Sergen Yalçın’ı tebrik eden Çebi şunları söyledi;

“Kayserispor çok iyi futbol oynadı. Bizim için önemli bir maçtı, zor olacağını bekliyorduk. Üç sonucun da olacağı bir maç seyrettik. Şampiyonluk emek ister, öyle kolay değil. Daha çok işimiz var, çok çalışmalıyız. İstekli ve arzulu olmalıyız. Aboubakar’ın performansında bir çıkış var ancak takım oyunu olmadan yeterli olmuyor. Aboubakar bugün iyiydi ama futbol takım oyunudur. Bir kişiyle bu işler olmaz.”

Öte yandan Beşiktaş’ın sezon başı Premier Lig ekiplerinden West Ham’a kiraladığı ancak sakatlığı sebebi ile forma giyemeyen Gökhan Töre de karşılaşmayı Vodafone Arena’da izledi. Gökhan maç çıkışında soruları yanıtsız bıraktı.