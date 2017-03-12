Akhisar Belediyespor Trabzonspor’a hazır

Akhisar Belediyespor, yarın Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kamp yakmak üzere Manisa'daki oteline geçti.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas bugün saat 13.00’de yapılan idmanın ardından Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi. Akhisar Belediyespor’da cezalı olan Mustafa Yumlu, Alper Uludağ, Fatih Öztürk, Onur Ayık ve idmanda hafif sakatlık yaşayan Abdoul Sissoko Trabzonspor kadrosuna giremeyen oyuncular oldu.

Teknik direktör Tolunay Kafkas’ın Trabzonspor karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:

“Bora Öztürk, Ömer Bayram, Miral Samardzic, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Aykut Çeviker, Custodio, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın ve Cikalleshi”

Öte yandan Onur Ayık, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor.

Taraftarlar için otobüsler kalkacak

Karşılaşma öncesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu’na taraftarları ücretsiz taşıyacak olan otobüsleri Akhisar Belediyesi hizmet binası önü Milli Egemenlik Meydanı’ndan yarın saat 18.00 ile 19.00 arasında hareket edeceği bildirildi.Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasının kapanış maçında Akhisar Belediyespor ile Trabzonspor 13 Mart Pazartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.