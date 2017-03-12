Arda Turan işi büyütüyor

Arda Turan, Instagram hesabında, yeni şirketiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Possible, yeni çocuğumuz; Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı. Profesyonel sporcuların tüm pazarlama, marka değeri, iletişim, kariyer planlaması gibi konuları, Okan Can Yantır liderliğinde canavar gibi bir ekibe emanet.”
– Londra'da ev: 1.5 milyon pound
-Sütlüce'de arsa: 4 milyon dolar
– Bahçeköy'de villa: 5 milyon dolar
-Ataköy Selenium Evleri'nde 2 daire: 2 milyon 200 bin TL
-Levent Kanyon'da daire: 4.5 milyon TL
-Büyükçekmece'de villa: 600 bin TL
– Bayrampaşa'da arazi: 870 bin dolar
– Bayrampaşa'da ailesi için aldığı daire: 400 bin TL
-2015 model Ferrari F12 Berlinetta: 700 bin euro
– Saat koleksiyonu: Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet…
– Şişli'de mülk sahibi de olduğu Arşiv adlı esnaf lokanta
– Etiler Sarıhan ve Lidyana.com'un ortağı
Hürriyet