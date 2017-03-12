Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Arda Turan işi büyütüyor

Son zamanlarda futbolu kadar yaptığı yatırımlarla da gündeme gelen Barcelona yıldızı Arda Turan, kariyer yönetim ajansı şirketi kurdu.
10:2612 Mart 2017
0
Arda Turan işi büyütüyor

Arda Turan, Instagram hesabında, yeni şirketiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Possible, yeni çocuğumuz; Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı. Profesyonel sporcuların tüm pazarlama, marka değeri, iletişim, kariyer planlaması gibi konuları, Okan Can Yantır liderliğinde canavar gibi bir ekibe emanet.”

– Londra'da ev: 1.5 milyon pound

-Sütlüce'de arsa: 4 milyon dolar

– Bahçeköy'de villa: 5 milyon dolar

-Ataköy Selenium Evleri'nde 2 daire: 2 milyon 200 bin TL

-Levent Kanyon'da daire: 4.5 milyon TL

-Büyükçekmece'de villa: 600 bin TL

– Bayrampaşa'da arazi: 870 bin dolar

– Bayrampaşa'da ailesi için aldığı daire: 400 bin TL

-2015 model Ferrari F12 Berlinetta: 700 bin euro

– Saat koleksiyonu: Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet…

– Şişli'de mülk sahibi de olduğu Arşiv adlı esnaf lokanta

– Etiler Sarıhan ve Lidyana.com'un ortağı

Hürriyet

Etiketler
arda turan barcelona
Son güncelleme: 10:29 | 12.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER