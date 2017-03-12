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BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
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Atiba: Alnımız dik mücadelemize devam edeceğiz

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Atiba, Kayserispor ile 2-2 berabere biten maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
21:1812 Mart 2017
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Atiba: Alnımız dik mücadelemize devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta sonra açıklamalarda bulunan orta sahanın dinamosu Atiba, “Alnımız dik mücadelemize devam edeceğiz” diyerek şu ifadeleri kullandı;

Oyunun genel akışına baktığınızda 1 puan aldığımızı söyleyebilirsiniz. Belli bir bölümde oyunu biz yönettik. Her iki takım da pozisyonlar buldu. Geriye düşüp beraberliği yakaladık. Hedefimiz 3 puandı ama böyle bir oyun akışından sonra 1 puan da önemli. Alnımız dik mücadelemize devam edeceğiz.

Çok yoğun bir takvimin içindeyiz. Zihinsel olarak toparlanmalıyız. Kendimiz ve kulübümüz için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı unutup Olympiakos maçına hazırlanacağız.

Etiketler
Atiba Hutchinson beşiktaş spor toto süper lig
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