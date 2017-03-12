Atiker Konyaspor 0-3 Medipol Başakşehir / Maç Özeti

Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Başakşehir, Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek son 10 haftaya girilirken şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Konyaspor taraftarları da maç bittikten sonra 'Yönetim istifa' şeklinde tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-0 kazanmayı başararak zirve yarışında hata yapmadı.

Yalçın, Adebayor ve Cengiz’in golleriye kazanan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 52 puana yükseldi. Evinde üst üste 3. kez kazanamayan Konyaspor da 32 puanla 9. sırada kaldı.

Başakşehir gelecek hafta PAzar günü sahasında Karabükspor’u konuk edecek. Konyaspor da Cuma günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

KİLİDİ YALÇIN AÇTI!

Dakikalar 15’i gösterdiğinde Başakşehir duran toptan golü buldu. Emre’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yalçın çok iyi yükseldi ve şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

ADEBAYOR SİFTAH YAPTI

Başakşehir’i rahatlatan gol ise devre arasında transfer edilen Togolu golcü Adebayor’dan geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan tecrübeli oyuncu, İstanbul ekibinde ilk golünü attı.

55. dakikada sağ kanattan topu süren Visca içeriye nefis bir orta kesti, kale alanı önünde uygun durumda kafayı vuran Adebayor, Başakşehir’i iki farklı üstünlüğe taşıdı: 0-2.

61. dakikada Konyaspor topu Başakşehir filelerine gönderdi ancak sayılmadı! Mehmet Uslu son çizgiden pasını çıkardı, Hadziahmetovic topu ağlara yolladı ancak hakem öncesinde topun auta çıktığını belirtti.

90+3’te Başakşehir farkı 3’e çıkardı. Hızlı gelişen hücumda Cengiz Ünder topu filelere gönderirdi. Hakem santra yaptırmadan 90 dakikayı bitiren düdüğünü çaldı.

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