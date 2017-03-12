Aykut Kocaman’a Fenerbahçe sorusu

Atiker Konyapor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımda kalıp kalmayacağı yönündeki kararının birkaç hafta sonra belli olacağını söyleyerek, “Kulübün önünde kongre bir süreci var. Bu kongre sürecini bir görelim ondan sonra oturup bir konuşacağız" dedi.

Maçın bütününe bakıldığında maçı hak eden takımın kazandığını ifade eden Aykut Kocaman, “Maçın bütüne bakıldığı zaman özellikle doğru oynayan daha fazla isteyen şampiyonluğu kovalama gayreti içindeki zor virajı geçme açısından daha fazla isteyen ve istediklerini da yapma iradesi gösteren takım Başakşehir'di. Ve maçın skoru da aynen böyle oldu. Bizim açımızdan bakıldığı zaman da ağır bir skor oldu onu da söylemek de fayda var. En azından kendi sahamızda pek alıştığımız bir skor değildi” dedi.

“Böyle bir anlaşma yok”

Oyunla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aykut Kocaman, basında yer alan Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, “Söylenecek bir şey yok. Böyle bir anlaşma yok çünkü şu anda” dedi.

Anlaşma haberlerinin takımı olumsuz etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Kocaman, “Etmez demek çok iddialı bir düşünce olur, mutlaka ediyordur. Bunun olumlu tarafı da olabilir, olumsuz tarafı da olabilir. Bugünkü görünenden yola çıkmak gerekirse bence bu iddiaların ve düşüncelerin ötesinde bizim esas oyundan düşüren en önemli şey son dönemlerde benim olayım olmadan öncede gözüken bir şeydi. Direncimiz geçen sene kadar yüksek değil. Bugünkü karşılaşmaya damga vuran en önemli şey daha çok dirençli olan daha çok isteyen çünkü ihtiyacı olan takım Başakşehir'di. Bizi ancak oyunun çok denk gitmesi yakın gitmesi oyun içinde bağlayacaktı ancak esas olan teknik problemdi. Duygusal tarafı bence ikinci boyutudur diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kongre sürecini bir görelim ondan sonra oturup bir konuşacağız”

Sene sonunda takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruları da cevaplayan Kocaman, kararının birkaç hafta sonra belli olacağını söyleyerek, “Kulübün önünde kongre bir süreci var. Bu kongre sürecini bir görelim ondan sonra oturup bir konuşacağız. O zaman da söyledim şimdi de söyleyeyim, aklımda fikrimde ne varsa aktaracağım. Ondan sonra kamuoyuna bildirip bildirmemek tabii ki yönetimin tasarrufunda olan bir şeydir” dedi.