Bandırmaspor 1-2 Elazığspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Elazığspor, Bandırmaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyet çıkardı.

TFF 1’inci Lig’de 24’üncü hafta karşılaşmasında, Bandırmaspor sahasında, Elazığspor’a 2-1 mağlp oldu. Maça, yağmurdan dolayı ağırlaşan saha zemini ve rüzgar damgasını vurdu.

Güneydoğu temsilcisi üst üste 2 galibiyet alarak düşme hattından uzaklaştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5’inci dakikada Bandırmaspor maçın ilk atağını geliştirdi. Sağdan kullanılan köşe vuruşu kale önünde karambol de, Elazığspor savunması topu uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada Bandırmaspor’dan Marino ceza alanı dışından sert şutu az bir farkla kalenin sağ yanından auta çıktı.

26’ıncı dakikada Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi. Gökhan Karadeniz’in orta alandan getirdiği topu ceza alını içinde Üstün Bilgi ile buluşturmasının ardından, Üstün bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Üstün’ün vurduğu şut kalecinin ayaklarına çarptı ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

32’nci dakikada Serkan’ın köşe atışına ceza alanı içinden kafa vuruşu yapan Atabey Çiçek’in, vuruşu kalecinin ellerinde kaldı.

42’nci dakikasında ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor’da, Gökhan Karadeniz’in serbest atışı barajdan döndü. Elazığspor savunması topu uzaklaştırdı.

45’inci dakikasında Bandırmaspor’da Feridun’un sağ kanattan yaptığı ortaya, kafa vuran Gökhan Karadeniz, ilk yarının son dakikasında yakaladıkları şansı gole çeviremedi. Yağıştan dolayı ağırlaşan saha zemini ve şiddetli rüzgârında etkisiyle, ilk yarı golsüz sona erdi.

57’nci dakikada Ömer Kandemir’in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinden kafa vuruşu yapan Atabey Çiçek’in ardından, Elazığspor’dan Mehmet’in ters kafa vuruşu topu ağalarla buluşturdu: 1-0

64’üncü dakikada ani gelişen Elazığspor atağında, ceza alanı hemen dışından Youssef’in vuruşunu kaleci Okan dışarı çelmeyi başardı.

70’inci dakikada ani gelişen Elazığspor atağında, Youssef, sağ kanattan topu ortaladı. Ceza alanı içinde iyi yükselen Kehinde topu ağalarla buluşturdu: 1-1.

80’inci dakika Elazığspor ikinci golüne ulaştı. Traore’nin sol kanattan ortasında, topla buluşan Kehinde, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Caner Ak , Muhammet Yumak , Gökmen Baltacı

BANDIRMASPOR: Okan Kocuk – Serkan , Brinner , Gökhan Karadeniz , Bilal , Da Silva Feridun (Dk.81 Sertaç), Ömer , Lukas Droppa , Bahri (Dk.25 Üstün Bilgi ), Atabey (Dk.65 David Deniz )

ELAZIĞSPOR: Çağlar – Mehmet Ozan , Aldin Cajic (Dk.59 Diarra ), Traore , Onur , Hakan , Youssef (Dk.90 Berk), Kehinde , Mehmet Yiğit , Çağrı , Brito Da Silva

GOLLER: Dk.57 (kendi kalesin) Mehmet Yiğit (Bandırmaspor), Dk.70, Dk.80 Kehinde, (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Bilal, Serkan Sözmen, Ömer (Bandırmaspor), Çağrı, Kehinde (Elazığspor)