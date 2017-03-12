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BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
KAYSERİSPOR
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Beşiktaş – Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Kayserispor'u konuk ediyor.
18:1012 Mart 2017
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Beşiktaş – Kayserispor

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena’da saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş’ın Kayserispor 11’i: Fabri, Beck, Tosic, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun.

Kayserispor’un Beşiktaş 11’i: Ahamada, Levent, Kana Biyik, Mabiala, Erkan, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Welliton, Umut Bulut.

Etiketler
beşiktaş kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:14 | 12.03.2017
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