Beşiktaş – Kayserispor

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi.
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena’da saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Beşiktaş’ın Kayserispor 11’i: Fabri, Beck, Tosic, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun.
Kayserispor’un Beşiktaş 11’i: Ahamada, Levent, Kana Biyik, Mabiala, Erkan, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Welliton, Umut Bulut.