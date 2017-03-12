Beşiktaş – Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla dikkat çekiyor. Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş – Kayserispor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Siyah- beyazlılar, ligde hiç bileğinin bükülmediği Vodafone Arena'da Kayserispor’u yenip, şampiyonluk koşusunda galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Kayserispor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Aboubakar, Talisca, Babel, Cenk
KAYSERİSPOR: Muammer, Hakan, Kana Bıyık, Mabiala, Erkan, Samba Sow, Rotman, Deniz, Lawal, Varela, Umut Bulut