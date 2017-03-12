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BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
KAYSERİSPOR
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Beşiktaş – Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

İki kulvarda tam gaz yoluna devam eden Beşiktaş, 1-1’le Avrupa Ligi’nde tur avantajını kaptığı Olympiakos deplasmanından 3 gün sonra yeniden Süper Lig’e dönüyor. Atina dönüşü izin yapamayan siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde 53 puanla lider girdiği 24. haftada bugün efsane yıldızı Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Kayserispor’u, ligde hiç bileğinin bükülmediği Vodafone Arena’da konuk edecek. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
09:3812 Mart 2017
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Beşiktaş – Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla dikkat çekiyor. Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş – Kayserispor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Siyah- beyazlılar, ligde hiç bileğinin bükülmediği Vodafone Arena'da Kayserispor’u yenip, şampiyonluk koşusunda galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Kayserispor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Aboubakar, Talisca, Babel, Cenk

KAYSERİSPOR: Muammer, Hakan, Kana Bıyık, Mabiala, Erkan, Samba Sow, Rotman, Deniz, Lawal, Varela, Umut Bulut

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beşiktaş beşiktaş - kayserispor kayserispor
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