Beşiktaş – Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

İki kulvarda tam gaz yoluna devam eden Beşiktaş, 1-1’le Avrupa Ligi’nde tur avantajını kaptığı Olympiakos deplasmanından 3 gün sonra yeniden Süper Lig’e dönüyor. Atina dönüşü izin yapamayan siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde 53 puanla lider girdiği 24. haftada bugün efsane yıldızı Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Kayserispor’u, ligde hiç bileğinin bükülmediği Vodafone Arena’da konuk edecek. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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