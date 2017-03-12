Bu ne hal Ozan Tufan!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'ın aşırı kiloları dikkat çekti.

Kilo fazlası olan Ozan Tufan'ın, fiziksel açıdan durumu tepki çekiyor. Genç futbolcunun kilo almasında, özel hayatına dikkat etmemesi, doğru beslenmemesi ve ekstra çalışmalar yapmamasının önemli rol oynadığı belirtildi. Ozan Tufan’ın en az 5 kilo vermesinin gerektiği kaydedildi. Kaptan Volkan Demirel de genç futbolcuya bu konuda uyarılarda bulundu.

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Öte yandan Fenerbahçe’de ikinci yarıda orta sahalar coştu, golcüler sustu. Orta saha oyuncuları, ikinci yarıda 6 gol 4 asist yaparak takımın skor yükünü çekti, forvet oyuncuları ise 3 kez ağları sarsabildi. Forvetlerden Fernandao 2, Sow ise 1 kez fileleri havalandırdı. Orta sahalarM. Topal 3, Ozan, Lens ve Aatif 1'er kez ağları sarsarak 6 gol kaydetti. Asistler ise Lens (2), Ozan ve Alper'den geldi. Alper Potuk, Alanya karşısında maça kötü başladıklarını ancak yaşanan geri dönüşün çok önemli olduğunu vurguladı. Başarılı orta saha, “Takımdaşlık gösterdik, herkes birbirine destek oldu ve maçı çevirmeyi başardık. Önümüzdeki haftalarda da bu mücadeleyi göstererek yolumuza devam etmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.