Çaykur Rizespor 1-2 Antalyaspor / Maç Özeti

Antalyaspor, Deniz Kadah ve M'Billa'nın golleriyle Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 5. sıra yarışını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Rize Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak iki hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Kırmızı-beyazlılar Deniz Kadah ve M’Billa’nın golleriyle 3 puana uzanırken, ev sahibi takımın tek golü Özgür Çek’ten geldi. Kweuke yaptığı faul sonrasında hakeme tepki olarak topu yere atınca aynı dakika içerisinde çift sarı kartla oyun dışında kaldı.

Antalyaspor bu sonuçla 38 puan ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 20 puanla 16. sırada kaldı.

DENİZ KADAH ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ

21. dakikada Antalyaspor, Deniz Kadah ile perdeyi açtı. M’Billa’nın pasını ceza sahasının sağında alan Deniz, topu sol köşeye yolladı ve eski takımına golünü attı: 0-1.

Antalyaspor, 39. dakikada hatayı affetmedi! Rizespor atağa çıkarken topu kaptırdı. Topu önünde bulan M’Billa düzgün bir vuruşla golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Rizespor’un golcüsü Kweuke 70’te sinirlerine hakim olamadı. Yaptığı faulün ardından sarı kart gören golcü oyuncu, hakeme tepki olarak topu yere fırlatınca ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maça noktayı Özgür Çek koydu! 79. dakikada kullanılan tacın ardından ceza alanı içinde topu alan Özgür, düzgün bir vuruşla ağları buldu: 1-2.

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