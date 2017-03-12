Çekirge misali

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Gençlerbirliği gol attığında Galatasaraylı futbolcuların ayağına bile top değmemişti. Konuk ekibin golünün erken gelmesi, sarı-kırmızılı ekibin tempoyu hemen yükseltmesine neden oldu. Oyunun kontrolünü hemen eline geçiren sarı-kırmızılılar, 4 dakika sonra penaltı golüyle skoru eşitleyip kendine geldi.

Tudor'un sistemi ofansif anlamda oturmaya başlasa da Galatasaray savunmasının verdiği açıklar dikkat çekiyor. İlk 45 dakikada rakip kaleyi şut bombardımanına tutan Podolski, attığı golle istekli futbolunun karşılığını aldı. Cezalı Bruma'nın yerine oynayan Rodrigues, Portekizli futbolcuyu aratmadı.

İkinci yarıyla birlikte Galatasaray'da yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Tempo biraz düşünce Gençlerbirliği rakip kaleye daha kolay gitmeye başladı.

Hakem Fırat Aydınus, dün Ankara ekibinin lehine 2 dakika arayla 2 penaldı düdüğü çaldı. İkisinde de haklıydı. İlk pozisyonda Chedjou'ya söyleyecek bir şey yok ama ikinci penaltıya sebep olan Tolga'ya ne demeli? Tolga kendini voleybol maçında sanıyor galiba. Bu kadar acemice hava topuna çıkıp topa elle dokunan bir oyuncu daha görmedim. Üst üste gelen iki acemice hata takımın oyundan düşmesine neden oldu. Ancak son dakikada Selçuk'un frikik golü Galatasaray'a çok zorlandığı maçta 3 puanı getirdi. Galatasaray, çekirge misali 2 haftadır son dakika golleriyle kazanıyor.