Deniz Aytekin ile ilgili olay iddia

Fransızların, Barcelona hezimetini hazmetmesi uzun zaman alacak gibi gözüküyor. Paris'te maçın hakemi Deniz Aytekin'e yönelik tepkiler sürüyor.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona – Paris Saint Germain rövanş maçının yankıları sürüyor. Barça lehine verdiği kararlarla Fransız medyasının tepkisini çeken Türk asıllı hakemin, PSG’li futbolculara küfür ettiği iddia edildi.

La Parisien Gazetesi’nin haberine göre, Aytekin PSG aleyhine kararlarının yanı sıra konuk takım futbolcularını aşağıladı. İtirazlarda yanına gelen futbolculara hakaretler ettiği dile getirilen Alman vatandaşı hakemin, galiz küfürler de ettiği dile getirildi.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER