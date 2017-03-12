Deniz Yılmaz sonuçtan memnun değil

Bursaspor'un golcü oyuncusu Deniz Yılmaz, Osmanlıspor'a karşı son dakikalarda yedikleri golün kendilerini üzdüğünü ve sahadan 1-1'lik skorla ayrılmalarından memnun kalmadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 öne geçtiği mücadelenin son dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlıların penaltıdan kaydettiği golünün sahibi Deniz Yılmaz, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“3 puanı alamadık diye takım adına çok üzüldüm. İyi mücadele ettik. Osmanlıspor iyi bir takım ve onların sahasında 1-0 öne geçmek kolay değildir. Biz bu skoru 85. dakikaya kadar koruyabildik. Sonucun 1-1 olmasından biz de memnun kalmadık. Son dakikalarda gol yemek herkesi üzer ama bu maçı artık unutmamız lazım. Şimdi önemli olan önümüzdeki maçlar. Haftaya kendi sahamızda 3 puanı almak istiyoruz” dedi.

96 gün sonra golle buluştu

Ligdeki son golünü ilk yarıda Timsah Arena’da oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında atan Deniz Yılmaz, Osmanlıspor’a karşı kaydetti golle 96 gün sonra yeniden gol sevinci yaşamış oldu.