Denizlispor’da bayram var

TFF 1'inci Lig'de play off hesapları yapan Boluspor'u evinde 3-2 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Denizlispor hayata döndü.

Sahadan 3 puanla ayrılarak tehlikeli bölgeden uzaklaşan Denizlispor’da futbolculara toplam 100 bin TL prim verilirken, istifanın eşiğinden dönen Teknik Direktör Ali Tandoğan da rahat bir nefes aldı. Krizleri atlattıklarını belirten genç teknik adam, “Uzun zamandır kazanamamanın verdiği stresi de yendik. Artık seri galibiyetlerle kışımızı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Süleyman Urkay da haftalar sonra gelen galibiyetin sevincini yaşadı. Sosyal medya hesabından teknik ekip ve futbolcuları kutlayan Urkay, başarılı sonuçların süreceğini ifade etti. Yeşil siyahlılarda 4 karşılaşma sonra ilk on birde sahaya çıkan Andre Moritz de sergilediği performansla alkış topladı. Brezilyalı futbolcu Ömeralp ve Yasin’in gollerine asist yaparken teknik heyetten tam not aldı. Denizlispor gelecek hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında terleyecek.