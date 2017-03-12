Emre Çolak, Arda Turan’ı üzdü!

Hafta içerisinde PSG karşısında mucizeye imza atan Barcelona, Deportivo deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Emre Çolak galibiyet golünde asist yaparken, Arda 58 dakika sahada kaldı.

İspanya La Liga’nın 27. haftasında Deportivo ile Barcelona karşı karşıya geldi. Riazor’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barça, liderliği tehlikeye attı. Deportivo 40. dakikada Joselu ile 1-0 öne geçerken, Barcelona ikinci yarının ilk dakikasında Luis Suarez ile 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Maça ilk 11’de başlayan Arda Turan, 58’de yerini Iniesta’ya bıraktı. Deportivo ise Emre Çolak 62. dakikada Carles Gil’in yerine oyuna dahil oldu.

Barcelona’yı yıkan gol ise 74. dakikada geldi. Emre Çolak’ın asistinde Alex Bergantinos, Ter Stegen’i mağlup ederek Deportivo’yu 2-1 öne geçirdi.

Barcelona 60 puanda kalarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda… Deportivo ise 27 puana yükselerek tehlike hattıyla farkı 8 puana çıkardı.