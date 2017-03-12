Engin İpekoğlu’nun iç saha sıkıntısı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Manisaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef yine bir iç saha maçını kazanamadık” dedi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor sahasında Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Maalesef yine bir iç saha maçını kazanamadık. Kazanmak için her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Seyircilerimizin maç sonu tepkisi de bunu gösteriyor. Bilemiyorum, bir sıkıntı var, şansızlık, beceriksizlik var. Kazanma arzumuz da var ama bir türlü yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik, o ana kadar Manisaspor'un atağı yok. Rakibin ilk geldiği atakta gol oldu. Adana Demirspor takımının iç saha maçında puan kaybı yaşamaması lazım ama yine yaşadık. Bundan sonra Elazığ maçını nasıl kazanırız ona bakacağız. Sakin olmamız gereken maçta panik ve saçmalamalar oldu. İkinci yarıya elimizdeki bütün ofansif oyuncuları alarak risk aldık ama enteresan şeyler oldu. Biraz da kısmetsizlik var artık. İki maçta 15 pozisyonumuz var ama 1 tane gol atabildik. Rakipler girdikleri pozisyonda gol attı. Taraftarlarımız 3 puanla ayrılmak istiyor, kim istemez, herkes istiyor. En başta da futbolcular istiyor” şeklinde konuştu.