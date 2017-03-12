Ergin Ataman’dan flaş istifa yanıtı

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, taraftarların istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine, “Gün gelecek ben gideceğim. Bunun kararını onlar vermeyecek. Bu kararı Galatasaray yönetimi verecek. Hedefim 5 yıl daha Galatasaray’ı çok daha büyük hedeflere taşımak için kalacağım” dedi.

Galatasaray, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 79-75'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Oyuncularımın göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Oynadığımız takım Avrupa'nın en kaliteli takımlarından. Başlarında da Avrupa'nın en iyi antrenörü var. İlk yarıda iyi oynadık. Savunmayı iyi yaptık. Boş atışları bulduk. Fenerbahçe'nin maça 2 uzunla başlamaması bizim için avantaj oldu. İyi değerlendirdik. Obradovic devre arasında bunu fark etti. İkinci yarıda 2 uzun ile oynadıklar. Hücumda tıkanmaya başladık. Bu akşam Diebler gününde değil. Oralarda maçı kıramadık. 5, 6 sayı öndeyken iki üçlüğü sokamayınca, Fenrbahçe’de Bogdanovic ile Nunnally attı ve maça ortak oldular. Sonunu iyi oynadılar. Maçı Fenerbahçe kazandı. McCollum'un çok iyi katkı vereceğini düşünürsek play off maçlarında bu ligin şampiyonluğun önemli adaylarından biri olacağımı gösteriyor” diye konuştu.

Galatasaray taraftarı Ergin Ataman`ı istifaya devam etti Fenerbahçe'ye Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 79-75 mağlup olan Galatasaray Odebank'ta, sarı kırmızılı taraftarlar başantrenör Ergin Ataman'ı istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

Ataman: “Hedefim 5 yıl daha Galatasaray'ı büyük hedeflere taşımak”

Bazı sarı-kırmızılı taraftarların kendisini istifaya çağırmasının hatırlatılması üzerine Ataman, “Aynı taraftar grubu Real Madrid maçında da yaptı. Onlara taraftar demeyeceğim. Galatasaray bir gurubun kulübü değil. 25 milyon gerçek taraftarı olan bir kulüp. Kazandığı zaman kutlayan, kaybettiği zaman ağladığı bir takım. Ben gençken ağlardım. Bu grup Galatasaray'ı ele geçirmeye çalışıyor. Galatasaray Kulübü başta Dursun Özbek olmak üzere büyük bir kulüp. Bu ortamı yapmaya çalışan 1000 1500 kişi. Gün gelecek ben gideceğim. Galatasaray’da 10, 15 yıl kalmayacağım. Bunun kararını onlar vermeyecek. Bu kararı Galatasaray yönetimi verecek. Hedefim 5 yıl daha Galatasaray'ı çok daha büyük hedeflere taşımak için kalacağım. Maçtan önce de sonra da Dursun Başkan ile konuştuk. Bundan sonra da yolumuza dimdik devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sinan Güler: “Taraftarımızdan özür diliyorum”

Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler ise, “Gösterdiğimiz mücadelen maçı ne kadar kazanmak istediğimizi izleyenlere hissettirdiğimizi düşünüyorum. Ama ne yazık ki ilk yarıda oynadığımız hücum oyununu ikinci yarıda gösteremedik. Bu yüzden de mağlubiyetten dolayı taraftarımızdan özür diliyorum” şeklinde konuşlu.