Es-Es’te düşüş sürüyor

Türkiye 1’inci Ligi’nde Giresunspor, sahasında Eskişehirspor’la 0-0 berabere kaldı. Giresunspor, bu sonuçla puanını 40’a, Eskişehirspor ise 39 puana yükseltti. Eskişehirspor 6 maçtır galibiyet alamıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
4’üncü dakikada Erkan Zengin’in kullandığı serbest atışa Ael Meye yükseldi. Kafa vuruşunda top Eser’in kontrolünde auta çıktı.
15’inci dakikada Isaac ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu taşıdı ve pasını Jones’e aktardı. Jones topu kontrol edemedi.
16’ncı dakikada Jones ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kaleyi denedi, savunmada Hakan’a çarpan top kornere çıktı.
46’ncı dakikada ceza sahasına ortalanan ve savunmadan gelen topa Isaac sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
58’inci dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Ofoedu’nun indirdiği topa Erkan Zengin çok sert vurdu, iyi bir yer tutan Eser gole izin vermedi.
68’inci dakikada sol kanattan Volkan ile başlayan atakta önce Abwo ardından da Panos’un şutları savunmadan geri geldi.
84’üncü dakikada rakibine faul yapan Akaminko sarı kart gördü. Karta itiraz ederek hakemin elini tutan Akaminko ikinci sarı karttan sonra kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Her iki ekipte skoru değiştirecek golü bulamayınca maç 0-0 berabere bitti.
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk , Aleks Taşçıoğlu , Osman Gökhan Bilir
GİRESUNSPOR: Eser – Berkan , Onur , Özgür , Hüsamettin , Dodo Andre (Dk. 86 Rızvan), Panos , Abwo (Dk. 68 Dilaver ), Recep , Jones (Dk. 46 Volkan ), Isaac
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin – Akaminko , Aykut , Hakan , Tarık , Hürriyet , Dorukhan (Dk. 62 Uğur), Ofoedu (Dk.68 Bruno Mezenga ), Ramazan (Dk.79 Hasan Hüseyin ), Erkan Zengin , Ael Meye
KIRMIZI KART: Dk.84 Akaminko (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Isaac, Hüsamettin (Giresunspor), Ramazan, Uğur (Eskişehirspor)