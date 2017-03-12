Evkur Yeni Malatyaspor şampiyonluğa koşuyor

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştığı Şanlıurfaspor karşısında aldığı 3 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.

Ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-0 yenildiği Samsunspor maçından beri yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, ilk 2 sırayı alan takımların Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de kalan son 10 maç öncesinde avantaj elde etti. 20. haftada oturduğu liderlik koltuğunu seven Malatya ekibi, oynadığı son 5 maçın 4'ünde galip gelip, 1'inde berabere kalarak başarılı bir grafiğe de imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor üst sıralardaki takımların puan almakta zorlandığı haftalarda kazandığı puanlarla adeta zirvede tek başına kaldı.

11 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Takımları adım adım Süper Lig'e yürüyen sarı-kırmızılılar ise Şanlıurfaspor galibiyeti sonrası adeta zafer şarkıları söylemeye başladı. 11 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon dindirmek isteyen kulüp, son 3 iç saha müsabakasını İstanbul'da oynamasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadılar.

3. İstanbul Başakşehir Stadı'nda oynanan Şanlıurfa maçında tribünleri büyük bir bölümünü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan galibiyette önemli rol oynadılar.