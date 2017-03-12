Fenerbahçe taraftarları hırsızlık yaptı

Cuma akşamı Alanya deplasmanına giden Fenerbahçe taraftarları, alkol satmamakta direten tekel sahibinin dükkanında hırsızlık yaptı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşandı.

Karşılaşmanın ardından Alanya'dan İstanbul'a hareket eden taraftarları taşıyan otobüs, otobüstekiler tarafından Manavgat Çevreyolu Kumyolu kavşağında trafik lambalarını geçtikten sonra durduruldu. Otobüsten inen bir grup, yaklaşık 200 metre mesafede yol kenarında bulunan Tekel bayiine gitti. Taraftar grubunun Tekel bayiine gelip alkollü içecek istemeleri üzerine iş yeri sahibi Kadir Taşatan, yasa gereği alkollü içecek satamayacağını söyledi.

Ancak Taşatan iddiaya göre bazı taraftarlar tarafından tehdit edilip aralarında sözlü tartışma yaşanırken, bazı kişiler marketin önündeki tezgah ve dolaptan hırsızlık yaptı. Olay marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından polisin kısa sürede durdurduğu otobüste bulunan taraftar grubu Manavgat Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. İfadelerinin ardından Tekel bayiinin sahibinin zararının karşılanması durumunda davacı olmayacağı sözü üzerine aralarında topladıkları para ile iş yeri sahibinin zararını ödeyen grup, daha sonra yollarına devam etti.

Olay iş yeri sahibi Kadir Taşatan, “İş yerini kapatmaya hazırlanırken 20-30 kişilik bir grubun geldiğini kameradan gördüm. İş yerine gelip alkollü içecek istediler. Yasa gereği saat 22.00'den sonra alkollü içecek satamayacağımı söyledim. Aralarında beni tehdit edenler oldu. Dış kameradan dışarıda bekleyen grup elemanlarının cipsleri aldığını, dondurma dolabını açarak dondurma aldıklarını, bir kişinin de dolaba koymak için getirdiğim bira kasasını alıp kaçtığını gördüm. Kameraların kayıtta olduğunu, aldıklarını getirmelerini istedim. Polise gitmem durumunda benim için iyi olmayacağını söyleyerek, otobüslerine doğru yürümeye başladılar. Hemen polisi aradım. Sanayi Kavşağı'nda uygulama yapan ekiplerden bir tanesi 2 dakika içerisinde harekete geçerek otobüsü otogar kavşağından 100 metre ileride durdurdu. Emniyete götürülerek ifadeleri alınanların büyük bölümü 15-16 yaşlarında gençler ve hepsi sarhoştu. Bu çocukları bu hale getirenlere yazıklar olsun. Aldıkları malzemelerin karşılığı olarak belirlenen 300 lirayı 30-40 kişi aralarında toplayamadı. Bunlar yolda ne yiyecek, ne içecek. Aynı şekilde hırsızlık mı yapacak” dedi.