Fenerbahçe’ye Bulgar 10 numara

Mehmet Ekici’yle el sıkışan Fenerbahçe, Bulgar 10 numara Ivelin Popov'u da kadroya katmak istiyor. Spartak Moskova 6 milyon Euro talep ediyor, Fener ise Emenike artı parayla bu işi bitirmenin peşinde...

Fenerbahçe’de yönetim, orta sahada ofansif oyuncu eksikliğini doldurmak için şimdiden harekete geçti, Spartak Moskova'da forma giyen Ivelin Popov'u gündemine aldı. Rus kulübü, Bulgar 10 numara için 6 milyon Euro bonservis bedeli istedi, sarı-lacivertliler ise Emenike artı bir miktar para önerdi. Emenike de yeniden Rusya'ya dönme fikrine sıcak bakıyor.

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Mehmet Ekici ile anlaşan sarı-lacivertliler, Popov'u da kadroya katarak yeni sezon öncesinde 10 numara transferini sonuçlandırmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, orta alanın yanı sıra iki kanatta da oynayabilen Bulgar futbolcuyu devre arasında transfer etmek istemiş ancak Spartak Moskova'nın istediği bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Spartak Moskova formasıyla 14 maça çıkan Popov, 2 kez ağları sarsıp 3 de asist yaptı ve 5 gole direkt katkıda bulundu.