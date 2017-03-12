Fenerbahçe’ye ‘Kocaman’ müjde!

Fenerbahçe, cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ardından Aykut Kocaman ile el sıkışıldığını açıklayacak. Tecrübeli hoca ise sorunlar yaşadığı kulübüne “2017-2018’de yokum” diyecek. Advocaat da ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe’de, yeni sezonda teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman getirilecek. Sarı-lacivertliler, 2010-13 yılları arasında takımı çalıştıran deneyimli hoca ile görüştü ve yeni sezon için prensipte anlaştı.Kocaman'dan gelecek sezon için plan ve program isteyen yönetim, resmi anlaşmayı da cuma günü oynanacak Konya maçı sonrasında açıklayacak. Sezon sonuna kadar ise Advocaat'la devam edilecek. Aykut Kocaman konusunda Ali Yıldırım büyük rol oynadı. F.Bahçeli yönetici, ağabeyi Başkan Aziz Yıldırım'ı ikna etti ve deneyimli hocayla anlaşıldı. Kocaman ile önümüzdeki hafta İstanbul'da bir araya gelinerek son nokta konulacak. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmadan sonra sezon sonunda görevi bırakacağını sorunlar yaşadığı Atiker Konya yönetimine iletmesi bekleniyor.

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Teknik Direktör Advocaat, Fenerbahçe yönetimine teşekkür ederek yeni sezonda göreve devam etmeyeceğini iletti.Hollandalı çalıştırıcı, “Kariyerimde, beklentilerin en yüksek olduğu kulüpteyim. Genç değilim, bu baskı yıpratıcı oluyor. Aileme daha fazla zaman ayırma vakti geldi. Sezon sonunda ligi bitirebileceğimiz en üst sırada tamamlayıp Türkiye Kupası'nı alarak veda etmek istiyorum” diye konuştu.