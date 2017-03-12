Filede rakipler netleşti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde A ve B Grubu'nu ilk 4 sırada bitirip play off'a kalan takımların rakipleri netleşti.

Tarafsız sahada tek devreli lig usulüne göre oynanacak yarı finallerde 1. Grup’ta Beylikdüzü Voleybol, Alaşehir Belediyespor, Gümüşhane Gençlerbirliği ve Samsun Büyükşehir Anakent, 2. Grup’ta Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor, İlbank ve Pursaklar Voleybol yer alacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde edecek 4 takım adını final grubuna yazdıracak, final müsabakaları sonunda ilk 2 takım Sultanlar Ligi’ne yükselecek. Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde yarı finale kalan Egelilerden Jeopark Kulü Belediyespor 1. Grup’ta Solhanspor, Düzce Belediyespor ve Palandöken Belediyespor, TFL Altekma ise 2. Grup’ta Ziraat Bankası, Torul Gençlik ve Hatay BŞB ile mücadele edecek.