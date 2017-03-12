Galatasaray 75-79 Fenerbahçe / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray Odeabank'ı 79-75 mağlup etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Galatasaray’ı 79-75’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya hücumda daha etkili başlayan Fenerbahçe skoru 6-2'ye getirdi. Sinan ve Micov'un basketleri ile Galatasaray durumu eşitleyerek 10-10 yaptı. Pota altını iyi kullanan sarı-kırmızılılar Pleiss ve Göksenin'in sayılarıyla 14-10 öne geçti. Pleiss'ı boyalı alanda kullanarak etkinliğini sürdüren Galatasaray, periyodu 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda savunmada Fenerbahçe'yi durdurarak başlayan sarı-kırmızılılar, Pleiss ve Micov'un basketleri ile farkı 7'ye çıkardı ve skoru 27-20 yaptı. Sarı-lacivertliler, Melih ile sayılar bulsa da Galatasaray Micov ve Göksenin ile karşılık vererek durumu 36-28'e getirdi. Fenerbahçe'ye son 5 dakikada sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılılar, McCollum, Pleiss ve Micov üçlüsünden bulduğu sayılarla devreye 13 sayı farkla 41-28 önde girdi.

Üçüncü periyota Göksenin'in savunmada ve hücumda etkili oyunuyla başlayan Galatasaray, 50-35 yaptı. Savunmada Galatasaray'ı durduran Fenerbahçe, Nunnally ve Vesely'in sayılarıyla farkı eriterek skoru 51-41 yaptı. Son anları çekişmeli geçen periyodu sarı-kırmızılılar 6 sayı farkla 56-50 önde tamamladı.

Son periyoda Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely'nin basketleri ile başladı ve 57-56 öne geçti. Sinan ve Pleiss ile hücumda tekrar etkili olan sarı-kırmızılılar, 63-59 öne geçti. Son anları çekişmeli geçen mücadeleden Fenerbahçe 79-75 galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe 19. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 9. mağlubiyetini aldı.

McCollum tekrar sarı-kırmızılı formayla

Galatasaray Odebank ile geçen sezon Eurocup'ta şampiyon olan kadronun önemli oyuncularından olan Amerikalı Errick McCollum, sezon sonu Çin'e gitmişti. Sarı-kırmızılılara tekrar transfer olan McCollum, ilk maçına Fenerbahçe derbisinde çıktı. Yıldız oyuncu mücadeleyi 12 sayı ile tamamladı.

Podolski, Sneijder ve Semih'ten destek

Bu önemli karşılaşmada Galatasaray Odebank'ı desteklemeye futbol takımının yıldız futbolcuları; Podolski, Sneijder ve Semih Kaya da geldi. Maç boyunca heyecanlı olan futbolcular, zaman zaman tezahüratlara da eşlik etti.

Abdi İpekçi kapalı gişe

Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tamamen doldurdu. Karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar desteklerini sürdürdü.

Galatasaray Odeabank 75 – 79 Fenerbahçe

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Zafer Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx

Galatasaray Odeabank: Errick McCollum xx 12, Micov xxx 15, Tyus x 1, Pleiss xx 12, Daye xx 14, Sinan Güler xxx 12, Jon Diebler x, Göksenin Köksal xx 9Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe: Udoh xx 6, Melih xx 12, Bogdanovic xxx 16, Nunnally xx 11, Vesely xx 11, Kalinic x 3, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet x 2, Luigi Datome x 2

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 19-15 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 41-28 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 56-50 (Galatasaray Odeabank lehine)