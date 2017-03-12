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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay! Datome’nin alnı yarıldı

Galatasaray Odebank-Fenerbahçe derbisi sonrası Sarı Lacivertliler'in İtalyan yıldızı Gigi Datome'un ortaya çıkan görüntüsü damga vurdu.
18:4812 Mart 2017
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay! Datome’nin alnı yarıldı

Spor Toto Basketbol Ligi 21. hafta maçında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında oynandı. Abdi İpekçi’de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 79-75 kazandı.

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu, son periyottaki Bogdanovic’in üç sayılık basketi sonrasında kollarını açıp Galatasaray taraftarına dönerek sevinç yaşadı. Bu sevincin ardından ev sahibi takımın tribünlerinde tansiyon yükseldi ve Fenerbahçe takımı oyuncularına yoğun bir tepki başladı.

Mağlubiyetin ardından sarı kırmızılı taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırdı. Soyunma odasına yönelen Fenerbahçeli oyuncular bu maddelerden korunmak için tşörtleri ve havlularını kalkan olarak kullandı.

Maç sonunda sahaya atılan yabancı maddelerden bir tanesi Fenerbahçeli Gigi Datomeye isabet etti. Yıldız ismin atılan madde nedeniyle başı yarıldı.

Etiketler
Fenerbahçe gigi datome Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Son güncelleme: 18:50 | 12.03.2017
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