Halil İbrahim İnce madalyasını 15 Temmuz Şehitleri’ne adadı

İran'ın Ahvaz kentinde 9-14 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2. Fajr Kupasının 2. gününde Türkiye Halter Milli Takımı 4 madalyanın sahibi oldu. Toplamda 2. olan Halil İbrahim İnce, madalyasını 15 Temmuz Şehitlerine armağan etti.

İran’ın Ahvaz kentinde 9-14 Mart 2017 tarihleri arasında yapılmakta olan 2. Fajr Kupası’nın ikinci gününde Türkiye Halter Milli Takımı 4 madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın ikinci gününde 77 kiloda yarışan Milli sporcumuz Halil İbrahim İnce koparmada 3., silkmede 1., toplamda da 2. oldu. 85 kiloda yarışan Semih Yağcı ise silkmede 3. oldu. Milli sporcu Halil İbrahim İnce madalyasını 15 Temmuz şehitlerine adayarak, “Altın madalyamı 15 Temmuz şehitlerimize ve kahraman Şehit Ömer Halisdemir'e armağan ediyorum” ifadelerini kullandı. İkinci günün sonunda Türkiye'nin toplam madalya sayısı 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 8 madalya oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, elde edilen başarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.