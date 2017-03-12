Hikmet Karaman: 10 maç, 30 puan daha var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 10 maç daha olduğunu ve 30 puanın olduğu yerde iddianın bitmemesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bugün alacağımız 3 puan bizi ligde iyi bir konuma getirecekti. Öyle bir maç oynadık ki maçın ilk 45 dakikasında yediğimiz iki gol, ilk devre 2-0 mağlup duruma düştük. Hafta içi boyunca kazanmak istediğin bir maça hazırlanıyorsun ama 2-0 mağlup duruma geçiyorsun. Kolay değil bunun altından kalkmak. Belki Leo kırmızı kartı görmeyebilir. İlk pozisyonda top Leo'nun ayağında olmasına rağmen sanırım dirsek attı diye hakem önce sarı, topu yere vurdu diye de ikinci sarıdan kırmızı kart verdi, 10 kişi kaldık. Buna rağmen oyunun içerisinde olup, kopmadan net pozisyonlar ürettik. Futbol şansının yanımızda olmadığı müsabakalar oynadık. Nihayetinde kümede kalmak için alacağımız üç puanla müthiş bir 10 haftayı değerlendire bilecekken, şu anda kendimizi çok zor bir pozisyona attık, bunu değerlendireceğiz. 10 maç var, 30 puanlık periyot var. 10 kişi kaldığımız halde bile rakip 2-1 önde oynuyor ama yerden kimse kalkmadı. 30 puanın olduğu yerde iddia iddianın bitmemesi gerekir” dedi.