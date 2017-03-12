Inter’den gövde gösterisi!

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takımı 7-1 kazandı.
Başa baş geçmesi beklenen ve 6 puan değerindeki maç 17 dakikada koptu! Icardi 17, 23 ve 26. dakikalarda attığı gollerle durumu 3-0 yaptı. 31 ve 34. dakikalarda Ever Banega sahneye çıkarak farkı 5’e yükseltti!
Atalanta 42. dakikada Freuler ile ilk yarının skorunu 4-1 olarak belirledi. 52. dakikada Galiardini Inter taraftarını coşturan 6. golü kaydetti.
67. dakikada ise Ever Banega hat-trick yaparak mücadeleye noktayı koydu. Arjantinli futbolcu 3 golün yanı sıra 2 de asist yaparak maça damgasını vurdu.
Inter bu sonuçla 54 puanla 4. sıraya yükselirken, Atalanta 52 puanda kalarak 6. sıraya geriledi.
SERIE A’DA GÜNÜN SONUÇLARI
Sassuolo 0-1 Bologna
Chievo 4-0 Empoli
Fiorentina 1-0 Cagliari
Napoli 3-0 Crotone
Pescara 1-3 Udinese