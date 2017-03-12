İşitme engelli milli voleybolcunun çilesi

İşitme Engelli Bayan Voleybol Milli Takımı sporcusu Şerif Dudu Alpaya, transfer olduğu Adana'daki kulübünün imkansızlıkları yüzünden futbol topuyla futbol sahasında antrenman yapıyor. Bir misafirhanede kalan Alpaya, hem işe hem de antrenman yapacak bir sahaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tokat'ın Zile ilçesinde doğup büyüyen 22 yaşındaki milli voleybolcu Şerif Dudu Alpaya, Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde kurulan Adana Kurttepe İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne transfer oldu. Ancak milli voleybolcu imkansızlıklar içinde büyük bir mücadele veriyor. 18 yaşında kendisi gibi işitme engelli bir kız kardeşi olan Şerif Dudu Alpaya, İşitme Engelli Bayan Voleybol Milli Takımı'nın da oyuncusu. 2016 yılında Amerika'da yapılan İşitme Engelli Bayan Voleybol Dünya Şampiyonası'nda da milli formayı giymenin gururunu yaşayan Alpaya, Tokat'ta İşitme Engelli Voleybol Kulübü olmadığından 530 kilometre uzaklıktaki Adana'ya gelmek zorunda kalmış.

Taşeron işçi olarak çalışan babasının aldığı biletle Adana'ya gelen Alpaya, Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Adana Kurttepe İşitme Engelliler Spor Kulübü'yle anlaştı. Transferinden sonra kulübü, milli sporcu Alpaya'ya parasızlıktan otel bile ayarlayamamış.

“Ailemden uzağım”

Adana'da bir misafirhanede kaldığını tercüman aracılığı ile İHA muhabirine anlatan Şerif Dudu Alpaya, küçüklüğünden beri voleybola ilgisi olduğunu söyledi. Alpaya, “Tokat'tan Amasya'ya gittim ve orada bir kulüpte oynuyordum. Daha sonra Adana'dan kulübüm beni transfer etmek istedi. Bende kabul edip buraya geldim. Ailemin yanından ayrılmak çok zor. Ailemden uzağım. Annem ve babamdan izin alıp buraya geldim sonuçta, burada kalacağım artık” dedi.

İşitme Engelli Bayan Voleybol Milli Takımı'nın da oyuncusu olan Alpaya, antrenman yapacak salon olmadığı için de Gündüz Tekin Onay Spor Tesisleri'ndeki futbol sahasında futbol topu ile antrenman yapıyor. Bu durumun da kendisi için zor olduğunu kaydeden Şerif Dudu Alpaya, “Antrenman yapacak yer sıkıntısı var. Rahatlıkla antrenman yapacağım bir yer istiyorum. İş sıkıntım var, çalışmak istiyorum. Kendime ait bir maaşım olsun istiyorum. İş imkanı bekliyorum. Yetkililerden antrenman yapacak bir yer ve destek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Destek bekliyoruz”

Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Vedat Özçelik ise yetkililerden destek beklediklerini belirterek, “Adana'yı temsil etmemize rağmen Adana halkından ve yetkililerden destek alamıyoruz. Malzeme yetersizliğimiz var. Antrenman sahamız yok. Federasyona başvuru yaptık ama bize geç kaldığımızı söylediler. Voleybol antrenmanı için yerlerinin olmadığını sadece hentbol için yerlerinin olduğunu belirttiler. Antrenman yerimiz olmadığı için futbol sahasında antrenman yapar gibi çalışıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz” diye konuştu.