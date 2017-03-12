Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
KAYSERİSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Jeremain Lens’ten Beşiktaş yanıtı! – Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Jeremain Lens, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki söylentilere yanıt verdi. Hollandalı futbolcu, "Bu camia ile yakınlık kurdum, rakibe gitmem" diye konuştu.
09:4912 Mart 2017
0
Jeremain Lens’ten Beşiktaş yanıtı! – Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu futbolla sarı lacivertli camianın gözdesi haline gelen Jeremain Lens, menajerinin Beşiktaş yöneticileri ile transfer görüşmesi yaptığı iddialarına yanıt verdi.

Fanatik’in haberine göre, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında takım arkadaşlarıyla sohbet eden Hollandalı futbolcu, sosyal medyada ortaya atılan transfer dedikoduları ile ilgili, “Menajerim Beşiktaş yöneticileriyle yemek yemedi. Böyle bir şey olmadı” dedi. Lens, konuşmasının devamında gelecek sezon da Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklayarak, Beşiktaş iddialarına noktayı koydu. Sarı lacivertli camianın kendisine gösterdiği sevgi ve saygı ortamından çok etkilendiğini ifade eden Lens, “Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamayacağım. Bu camia ile büyük yakınlık kurdum. Rakibine asla gitmem” diye konuştu.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe jeremain lens transfer
Son güncelleme: 09:57 | 12.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER