Kayseri’de kadın futbolcular kavga etti

Kayseri'de oynanan Kadınlar 3. Futbol Ligi 6'ncı Grup karşılaşmasında kadın futbolcular, saç saça baş başa kavga etti.

Kocasinan İlçesindeki Argıncık 1 Nolu sahada oynanan Güneşspor-Kılıçaslan Yıldızspor takımları arasındaki maç, ihlginç anlara sahne oldu, gergin geçti. Ligin 16’ncı haftasında oynanan maça, Güneşsporlu bazı oyuncular gelmeyince takım sahaya 9 kişi çıktı. Rakibi karşısında bu avantajı kullanan sarı kırmızılı takım Kılıçaraslan Yıldızspor, ilk yarıyı 9-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikici yarısında Güneşspor’dan 2 futbolcu daha sakatlanınca takımda oynayan futbolcu sayısı 7’ye düştü.

Bunun üzerine Güneşspor yönetimi takımı sahadan çekme kararı aldı. İki takım oyuncuları sahadan ayrılırken bu kez de aralarında sözlü sataşmalar başladı. Tartışma daha sonra büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kadın futbolcular saha içerisinde saç saça baş başa kavga etti. İki takım antrenörleri, yöneticileri ve görevli polisler, kadın futbolcuları ayırmak ve kavgayı önleyip sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra ortalık sakinleşti, ancak sözlü atışmalar bir süre daha devam etti. Bir süre sonra gerginlik sona erdi. Diğer yandan, karşılaşmanın 9-0 Kılıçaslan Yıldızspor lehine tescil edilmesi bekleniyor.