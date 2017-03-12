Mersin İdmanyurdu öne geçti ama…

Son sıradaki Mersin İdmanyurdu, Altınordu karşısında öne geçse de sahadan 1 puanla ayrıldı: 1-1.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından son sıradaki Mersin 20 puana, İzmir temsilcisi de 30 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağdan Tita’nın ön direğe kestiği topa vuramayan Pedriel, mutlak bir golü kaçırdı ve top auta çıktı.

37. dakikada sol taraftan serbest vuruşu kullanan Tita’nın ön direğe yaptığı ortada Emrah’ın kafa vuruşu savunmadan sekerek Tolga’nın önünde kaldı. Tolga’nın yakın mesafeden çektiği şutu Erce yere yatarak kurtardı.

49. dakikada Emrah’ın sağ kanattan açtığı ortada kale önünde topla buluşan Sinan Kaloğlu, topu auta vurdu.

52. dakikada Sinan’ın ceza sahasına bıraktığı topla buluşan Nurullah, sert ve düzgün bir şut çekti ancak kaleci Erce topu kornere çeldi.

54. dakikada Abdulkadir’in ceza sahasına ortasında topu göğsüyle kontrol eden Pedriel, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

74. dakikada Hasan Kabze’nin ceza sahasının sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Petriel’in topu kornere çıktı.

76. dakikada Erdoğan, ceza sahasının sağ tarafından ceza sahası içine yerden ortasında topa düzgün bir vuruş yapan Enis, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Nurullah’ın ceza sahasına açtığı ortayı göğsüyle kontrol eden Pedriel, sert bir şut çekti ancak top auta çıktı.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Serol, Gökhan, Mitrovic, Abdulkadir, Nurullah, Hakan, Tita, Emrah (Mahmut Metin dk. 83), Tolga (Sinan Kaloğlu dk. 46), Pedriel

Altınordu: Erce, Uğur, Yusuf, Sinan, Erdoğan, Seydi, Arif, Barış (Serkan Göksu dk. 46), Alican, Okan (Enis Durak dk. 74), (Kerim Alıcı dk. 79), Hasan

Goller: Pedriel (dk. 54) (Mersin İdmanyurdu), Enis (dk. 76) (Altınordu)

Sarı kartlar: Erdoğan, Sinan (Altınordu)