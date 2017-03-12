Mert Örnek kalıcı olmak istiyor

Bursaspor'un genç oyuncusu Mert Örnek, Osmanlıspor maçında Teknik Direktör Mutlu Topçu’nun ilk 11’de şans vermesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Gelecek sezonlar için Bursaspor'un değişilmez oyuncusu olmak adına bu maçın ilk adım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Osmalıspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 65 dakika sahada kalan yeşil-beyazlıların 20 yaşındaki oyuncusu Mert Örnek, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde rakibin savunma arkasına attığı toplarla etkili olmaya çalıştığını ifade eden Örnek, “Devamında oyuna hakim olan, rakip kalede gol arayan taraf bizdik. Nitekim de 40. dakikada penaltı kazandık ve golü bulduk. İkinci yarıda ise son 10 dakikalık bölüm hariç maç ortada gidiyordu. Goller bulabilirdik ama olmadı. Daha sonra Osmanlıspor’un golü geldi ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldık” dedi.

“Bu maçın ilk adım olduğunu düşünüyorum”

Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun maça ilk 11'de başlatmasının kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren 20 yaşındaki oyuncu, “Ben bu güvenin sahada elimden geleni yaparak karşılığını verdiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda gelecek sezonlar için Bursaspor’un değişilmez oyuncusu olmak adına bu maçın ilk adım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.