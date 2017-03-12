Obradovic: 13 sayıdan geri geldik

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Ligi'nde kazandıkları Galatasaray maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray Odeabank karşısında özellikle ikinci yarıdaki pozitif reaksiyonla çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeljko Obradovic, “Maçın iki yarısı da çok farklıydı. İlk yarı yavaş oynadık ve hücum açısından agresif değildik. Kolay sayılar elde ettiler. İlk yarıdaki oyuncularımın tepkileri gerçekten çok kötüydü. Oyuncularım, oynadıkları her maçın özel olduğunu bilmeleri gerekiyor. Özellikle de Galatasaray'a karşı oynadığımız maçların… İkinci yarıdaki reaksiyon çok pozitifti. Gözlerine bakarak zaten farkı görebiliyorsunuz. Çok kararlıydılar ve savaşmak için sahaya çıktılar. Bu şekilde maçı kazandılar. Çok pozitif şeyler vardı ikinci yarıda. Yorgunluklarından dolayı küçük hatalar da oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü 13 sayıdan geri geldik ve maçı kazandık. Bu sahada oynamak hiçbir zaman kolay değil. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu” dedi.

“Bizim gibi herhangi iyi bir takımın bu baskıya alışık olması lazım” diyerek sözlerini sürdüren Obradovic, tüm oyuncuların takıma katkı yapması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Hem Türkiye Ligi'nde hem de Euroleague'de savaşmaya devam ediyoruz. Türkiye Ligi'nde ilk sıradayız Anadolu Efes'le birlikte. Bir sonraki maçımıza hazırlanmamız gerekiyor. Euroleague'de de 5 maç kaldı. Şu anda avantajlı bir pozisyondayız ve bunu korumak bizim elimizde. Maç yoğunluğundan dolayı tüm oyuncularımın takıma yardım etmeye her zaman hazır olmaları gerekiyor. Örnek olarak Ekpe Udoh bu maça sadece tek antrenmanla çıkabildi. Anthony Bennett'in durumu iyi değildi, hazır olamayacaktı, dün anladık bunu. Ufak tefek küçük problemleri olan diğer oyuncularımızda var. Kostas Sloukas gibi önemli bir oyuncumuz da yok şu anda. O yüzden tüm oyuncuların takıma desteğe hazır olması gerekiyor.”