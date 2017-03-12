Pınar Karşıyaka kendine geldi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmanın moraliyle çıktığı Halk Enerji TED Ankara Kolejliler maçını 84-80 kazanan Pınar Karşıyaka, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki kötü gidişe son verdi.

Ligde üst üste aldığı Gaziantep Basketbol, Trabzonspor Medical Park, Fenerbahçe ve Beşiktaş Sompo Japan mağlubiyetleriyle play off’u riske sokan Pınar Karşıyaka, dünkü galibiyetle rahatladı. Dizindeki ağrı nedeniyle dinlendirilen Summers’ın yerine ilk 5’te görev alan Petway, 13 sayı ile takımına katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Beşiktaş Sompo Japan zaferi sonrası yeşil kırmızılı taraftarların özel pankartla onore ettiği Antrenör Nenad Markovic, galibiyetten dolayı oyuncularını, mücadelesinden ötürü de rakibi kutladı.

Taraftarların, “Marko Paşa” lakabını yakıştırdığı Boşnak çalıştırıcı, “Son dönemde Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye Kupası’nda baskı altında tur atlamak için kazanmak zorunda olduğumuz maçlar oynadık. Bu karşılaşmada enerji ve konsantrasyon eksikliği yaşamamız gayet normal. Önemli olan kazanmaktı” diye konuştu.