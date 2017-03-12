Rıza Çalımbay: İstediğimiz golleri bulduk

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Bu maç Rizespor için önemli, bizim için önemliydi. Burada alacağımız bir mağlubiyet belki de bizi yukarıdan koparacaktı. Biz buraya galibiyet için geldik ve maçın başında oynadığımız oyunla da gösterdik bunu. İstediğimiz golleri de bulduk. İkinci yarıda aynı şekilde başladık. Ne zaman Rizespor 10 kişi kalınca, bizim o zaman daha iyi oynayıp, daha iyi bitirmemiz gerekiyordu. Gereksiz telaş bize pahalıya mal olacaktı ve beklemediğimiz şekilde gol de yedik. Mağlup ayrıldığımız iki maçtan sonra, aynı şeyi tekrar yaşamamak için takımın üzerinde onun bir telaşı vardı. O yüzden bazen aşırı şekilde geriye çekildik, aslında hiç istemediğimiz bir şey. Aynı şekilde çok da güzel fırsat geldi. Rizespor haklı olarak bütün riskleri almıştı. Galibiyet bizim için çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra da alabildiğimiz puanları alacağız. Antalyaspor'da göreve başlarken tek düşüncem ligi ilk 10'da bitirmekti. İnşallah iyi bir yerde bitiririz” şeklinde konuştu.