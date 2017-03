Sait Karafırtınalar: Her puan çok değerli

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, sıkıntılı bir haftadan sonra geldikleri Adana deplasmanında aldıkları sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Adana Demirspor deplasmanında alınan beraberliğin ardından konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Her iki takım da iyiydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum buradan alınan her puan çok değerliydi. Adana Demirspor çok güçlü bir takım. Buraya beraberlik için gelmedik, galibiyet istiyorduk ama berabere kaldık. Sıkıntılı bir haftada yaşadıktan sonra buraya geldik. Buna rağmen aldığımız sonuçtan memnunum. Oyuncularımı da soyunma odasında tebrik ettim. Aldığımız her puan bizi biraz daha yukarı çıkaracak. İyi bir futbol, göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Makas biraz daha dar olsaydı belki kendimize farklı hedefler koyabilirdik. Ama şu an bizim için önemli ve öncelikli olan ligde kalmak. Bu maçta planlarımız tuttu aslında, ama sonlandıramadık. Her iki takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.