Selçuk İnan durmuyor

Selçuk İnan, duran top ustalığını dün de gösterdi. Geçen hafta Antalyaspor karşısında serbest vuruştan asist yapan yıldız futbolcu, Gençlerbirliği’ne ise penaltı ve frikikten iki gol attı.

Galatasaray’ın dün ligde Gençlerbirliği'ni yendiği karşılaşmada Selçuk İnan, attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 5. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak eşitliği sağlayan tecrübeli orta saha, 90'da ise harika bir frikikle takımını galibiyete taşıdı. Geçen hafta Antalya karşısında duran toptan asist yapan Selçuk, dünkü maçta ise attığı iki golü de aynı şekilde kaydetti ve takımına katkı sağladı.

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GENÇLER'İ SEVİYOR

Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla Gençlerbirliği'ne karşı son 4 lig maçında 4 gole direkt katkıda bulundu. Başkent ekibi karşısında son 4 maçta 1 asist yapan tecrübeli orta saha, 3 kez de fileleri havalandırdı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplam 26 maça çıkan Selçuk İnan, 4 kez ağları sarsıp 2 de asist yaparak 6 gole direkt katkı sağladı. Yıldız futbolcu ayrıca bu sezon attığı 4 golü de duran toptan kaydetti.