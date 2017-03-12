Şenol Güneş: İki puanla iki oyuncu kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor ile 2-2 berabere biten mücadele sonrasında konuştu.

Tecrübeli hocanın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Bütün oyuncular tüm gayretlerini gösterdiler. Rakibin ikinci yarıdaki formu, agresif futboluna karşılık veremedik. Temaslı oyun oynamayacağın rakip kolay top yaptı! İkinci yarı başından itibaren pozisyon aradık ve bulduk. Öne geçtik ama beklenmedik şekilde iki tane hatalı golde yedik.

Marcelo sakatlanması hamle şansımızı elimizden aldı. Sonlara doğru gol attık ama daha da goller bulabilirdik. Kapalı takıma karşı da pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Rakibi tebrik ediyorum. İyi ve tempolu oynuyorlar. Hafta içerisinde maçımız olsa da biz de tempolu oynadık. İlk yarıda pas yüzdemiz düşüktü, ikinci yarıdaysa hatalarımız eksiklerimizdi!

İkinci yarı oyun kontrolü bizdeydi. Gol vuruşuyla pas yüzdesini iyi yapmayınca kazanamadık. Bugünkü gibi hatalı goller yemezsek maçları kazanırız.

İki puanla iki oyuncu kaybettik! Marcelo’nun adalesi çekti. Tosic’in bacağında 1,5 cm’lik vida yarağı var!“