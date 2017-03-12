Sergen Yalçın: Üzüldük mü, sevindik mi anlamadık!

Kayserispor Teknik Sorumlusu Sergen Yalçın, Beşiktaş ile büyük heyecana sahne olan 2-2'lik maçtan sonra konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Kayserispor’da teknik sorumlu Sergen Yalçın, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Yalçın, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtip, iyi futbol oynamak için çalıştıklarını söyledi. Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a yenilmeyen Sergen Yalçın’ın sözleri şöyle;

“Üzüldük mü, sevindik mi tam olarak anlayamadık yani! Biz futbol oynamak istiyoruz. Göze hoş gelen bir oyun oynamak için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularım da bunun farkında… Bugünkü maçta da elimizden geldiğince iyi oynamaya çalıştık. Beşiktaş zor takım… Onlara karşı savunma yapmak çok zor! Ortada geliyorlar, kanatlardan geliyor. Birçok yıldızları var.

Oyuncularımla gurur duyuyorum. 90 dakika boyunca sağlam, dimdik ayakta durdular. Beşiktaş’a karşı kazanmak için savaştılar. Kayserispor güzel futbol oynamak ve kazanmak için sahada… Kazandığımız maçlarda hep rakiplerden iyi oynayayarak kazandık. Övgü fazla beklemiyoruz.

Beşiktaş 2 puan kaybetti. Biz küme düşme hattının bir tık üzerinde duran bir takımız. 1 puan belki de sezon sonu bizi kümede bırakacak! Biz şehir olarak kümede kalma savaşındayız. Tek hedefimiz Kayserispor’un ligde kalması.“