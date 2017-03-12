'SSK'dan emekli gibi yürüyenler kımıldamaya başlamış'
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ardından spor yazarları köşelerinde maçı analiz ettiler. İşte o yazılardan öne çıkanlar...
Kadir Çetinçalı: Tudor'un takıma etkisini hissetmeye başladık. Koşan ve mücadele eden oyuncu sayısı artınca oyunu tamamen domine eden bir G.Saray izledik. Yan ve geriye paslar azalmış, belki de bu sezonun en dikine paslı oynayan takımı ortaya çıktı. (AMK)
Kadir Çetinçalı: 18'de Hakan sakatlandı ve oyunu terk etti. Zaten Hakan'ın Tudor'un ağır idmanlarına bu kadar dayanması bile sürprizdi bence.
Tayfun Bayındır: Igor Tudor, bu riskli yüklemelere devam eder mi, yoksa yeterli mi bulur bilemeyiz... Ama görünen net bir durum var, o da Galatasaray takımının üçlü savunmalı sisteme çok çabuk adapte olduğudur... (Milliyet)
Tayfun Bayındır: Tudor’un sistemi sürekli oynayan Rodrigues’le Galatasaray’ı farklı bir noktaya taşıyacaktır. Ancak dün maçı çeviren isim olmasına karşın ne kaptan Selçuk İnan, ne tel tel dökülen Josue, ne taraftarın sıklıkla ıslıkladığı Tolga Ciğerci, ne de yorgun savaşçı Sneijder orta alanda Rodrigues’i ya da kaçak döğüşen Podolski’yi besleyecek güce sahip değil...
Erman Toroğlu: Galatasaray takımında defansta oynayan adamlara birileri şunu söylemeli: Ceza alanı içinde bir tek Muslera elle oynayabilir. Sizin oynamanız yasaktır. Kusura bakmayın ama Galatasaray'da oyuncular böyle penaltılar yapıyorlarsa demek ki bu forma çok ucuzlamış. Bu adamları Galatasaray'ın voleybol veya basketbol takımlarına göndermek lazım. (Fotomaç)
Erman Toroğlu: Ama sosyal sigortalardan emekli olanlar gibi yürüyenler ve mücadele edenler kımıldamaya başlamışlar. Kafayı vuran gol yapıyordu. Dün akşam bütün Galatasaraylı futbolcular rakip futbolcuların yanında, vücut vücuda kafaya çıktılar ve kovaladılar Gençlerbirliği oyuncularını.
Erman Toroğlu: Neymiş efendim bilmem kaç kişi sakatlanmış. Normal sakatlanmaları... Galatasaray'ın geçmiş dönemde antrenman yapmadığı belliydi. Sahada yürüyorlardı.
Erman Toroğlu: Galatasaray öne geçiyor, seyirci bağırıyor "Yönetim istifa." Maç berabere oluyor "Yönetim istifa." Maç bitiyor, seyirci bağırıyor, "Yönetim istifa." Ey seyirci kardeşlerim siz hiç istifa eden yönetim gördünüz mü! Eğer gören varsa bana söylesin.
Levent Tüzemen: Selçuk pas hatası yapıyor diye eleştiriliyor. Ama Tudor'un ağır idmanlarında adale zorlanması yaşamıyor... Neden mi? Çünkü iyi çalışıyor, kendisine bakıyor ve öğlen uykularına önem veriyor. (Sabah)
Levent Tüzemen: Selçuk İnan, attığı muhteşem frikikle sadece Galatasaray'ı zafere taşımadı. Akılsızca iki penaltı yapan arkadaşlarını da kurtardı.