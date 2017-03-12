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Tolga Ciğerci'ye olay sözler: 'IQ seviyesi...'
Vatan Gazetesi yazarı Serhat Ulueren, Gençlerbirliği maçında topa göz göre göre elle dokunup penaltı yaptıran Tolga Ciğerci'ye sert ifadelerle yüklendi.
Tolga topu tut. Tut Tolga tut.Bunu öğretmişler Tolga’ya ama futbolcu olduğunu, orta sahada oynadığını ve topu elle tutmaması gerektiğini belli ki söylememişler. Ya da unutmuşlar. Zeka testi yapsınlar. Bırakın 60-70’i 20 alsın adımı değiştiririm.
Kendini bir an için basketbolcu sanıp blok yapmaya kalkıştı ve takımı yakan adam olacaktı. Allah boy vermiş ama keşke biraz da..
G.Saray'da bugüne kadar yatan oyuncular bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tudor geleli 2 hafta oldu, Semih, Eren, Sneijder, De Jong, Hakan çatırdamaya başladı.
Ya Tudor’un acımasız idmanları bu oyuncuları üzdü ya da baktılar bu G.Saray’dan cacık olmayacak başladılar sakatlık numarasına.
Hadi Poldi gitti, ya Sneijder, Selçuk, Tolga, Bruma, Yasin gibi yüksek paralar alan oyuncular ne olacak? Gelecek sene de bu G.Saray’ın futbol, basketbol ve voleybolda başarı şansı sıfıra yakın.
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